Cavalla impantanata salvata da pompieri

(ANSA) - AURONZO (BELLUNO), 5 OTT - Una cavalla che era sprofondata in una zona paludosa nelle vicinanze del lago di Misurina è stata tratta in salvo oggi dai Vigili del Fuoco, ricorrendo all'impiego di un elicottero, giunto da Venezia, dati gli insuccessi dei tentativi di estrarre l'animale immobilizzato nel fango. La cavalla, restituita alla sicurezza del suo ambiente naturale, si è allontanata in compagnia del suo puledrino, che ha assistito a distanza al salvataggio della madre. (ANSA).