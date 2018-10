Olimpiadi 2026, vertice Milano-Cortina

(ANSA) - VENEZIA, 4 OTT - Debutto a Venezia oggi, nella sede della Regione Veneto, della candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026, il duo d'attacco Milano-Cortina, dopo l'abbandono del Tridente che vedeva inizialmente anche Torino.

"I particolari ce li teniamo stretti perché non vogliamo avvantaggiare avversari già di per se' forti come Stoccolma, Erzurum e Calgary, ma la candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi Invernali del 2026 è pronta e ha nel cassetto un gran bel dossier", ha detto Luca Zaia, che assieme all'omologo della Lombardia, Attilio Fontana, e ai sindaci di Milano, Giuseppe Sala, e di Cortina, Giampietro Ghedina, ha partecipato alla prima valutazione collegiale sulle prossime mosse e azioni da intraprendere e per lanciare ufficialmente la candidatura "lombardo veneta" a ospitare i 5 Cerchi della neve nel 2026; data che cadrà nel 70/O anniversario delle Olimpiadi di Cortina 1956.