Giochi 2026: Malagò, felici parole Cio

(ANSA) - BUENOS AIRES, 4 OTT - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha accolto con piacevole "sorpresa e soddisfazione" come il vicepresidente del Cio, Juan Antonio Samaranch jr., ha presentato la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026, definendola "un progetto robusto, attraente e interessante".

"Il discorso di Samaranch - ha sottolineato - non era certo preparato e ci hanno fatto piacere le parole che hanno speso.

Ovvio che Milano è Milano e che Cortina ha una fama internazionale incontestabile". Inoltre, ha aggiunto, "ho apprezzato la sottolineatura fatta dell'importanza delle regioni (Lombardia e Veneto), trainanti e locomotiva dell'Europa".

Poi, ha concluso, "vorrei rilevare che il Cio ha detto che delle tre candidature restanti, ce ne sono due che hanno quasi tutte le infrastrutture necessarie già presenti".