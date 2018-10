Giochi '26: Zaia, tifo per aiuto governo

(ANSA) - VENEZIA, 3 OTT - La copertura finanziaria, con soggetti provati, del progetto Olimpiadi 2026 non spaventa il governatore del Veneto, Luca Zaia, che la giudica "un obiettivo non irraggiungibile". "Abbiamo ricevuto un sacco di telefonate - ha detto oggi Zaia -. Dobbiamo mettere in fila tutti i fattori della produzione, questa disponibilità, e credo non sia un obiettivo irraggiungibile". "Poi è ovvio - ha aggiunto - che io faccio il tifo perché il Governo ci sia. Non solo per un motivo utilitaristico, perché ci sono i soldi, ma perché altrimenti si creerebbe un presupposto secondo cui se non finanzi le Olimpiadi poi non finanzi null'altro, dato che i Giochi sono il massimo dell'espressione sportiva". "La Regione Veneto - ha spiegato Zaia - è già intervenuta di peso, credendo in questa candidatura, e rispondendo così a quei due-tre lazzaroni che dicevano fosse tutta un'invenzione. C'è un anno di attesa, dobbiamo lavorare sodo, ma spero che in quest'anno non si arricchiscano i dossier e le rassegne stampa solo di polemiche".