Cimeli Mondiali Calcio a mostra Padova

(ANSA) - PADOVA, 3 ott - Museo del calcio internazionale dall'11 al 21 ottobre a Palazzo della Ragione di Padova con 300 cimeli dei Mondiali dal 1930 al 2014. Da un lato palloni e scarpini, dall'altro le maglie originali di campioni come Maradona, Pelè, Falcao, Platini, Ronaldo, Totti e Buffon, sia di Nazionale che di club,spesso regalate ad avversari o tifosi e poi finite nelle mani dei collezionisti. Esposti anche alcuni pezzi unici come il pallone che aprì i primi Mondiali della storia, il pallone della prima partita internazionale giocata nel 1872, la maglia biancoverde indossata dalla Francia nel 1978 e una maglia di Cruijff con valore stimato tra 50 e 300 mila euro. Ci sarà anche una sezione femminile con le maglie di Carolina Morace e dell' attaccante azzurra Valentina Giacinti e una sezione allestita dal Calcio Padova, con gli scarpini di Alexi Lalas e altri cimeli degli anni di Nereo Rocco. I testimonial saranno alcuni calciatori padovani (di nascita o di formazione) come Francesco Toldo, Dino Baggio e Giuseppe Galderisi.