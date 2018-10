Vittime abusi, in Italia 4 'casi Viganò'

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - Quattro "casi Viganò" in Italia, quattro casi di pedofilia "passati per le mani" del Vaticano che "non sarebbero stati trattati con la tolleranza zero promessa ma con negligenza". Li denuncia l'associazione internazionale di vittime di abusi di ecclesiastici "Eca Global". I quattro casi riguardano il preseminario vaticano Pio X, l'Istituto Provolo di Verona, il caso di don Mauro Galli della diocesi di Milano e quello di don Silverio Mura della diocesi di Napoli.