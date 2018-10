Prende fuoco phon, fumo in hotel

(ANSA) - PADOVA, 2 OTT - Principio d'incendio, alle primne ore di oggi, in un hotel di Abano Terme (Padova) i cui ospiti, circa 150, sono stati fatti evacuare per precauzione. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate in uno spogliatoio a seguito dell'incendio di uno asciugacapelli il cui fumo ha fatto scattare l'allarme, dando così il via all'evacuazione dell'albergo. I pompieri arrivati anche da Padova con quattro automezzi hanno aiutato gli ospiti, tra cui molti anziani, ad uscire dall'albergo, mentre altri operatori mettevano in sicurezza l'elettrodomestico oramai consumatosi e spentosi da solo. Dopo una verifica accurata di tutti i locali e non rilevando più nessun pericolo gli ospiti della struttura sono stati fatti rientrare nelle proprie stanze.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all'alba. (ANSA).