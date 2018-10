Ferretto torna vicentina, riacquisto 40% da cinesi

(ANSA) - VENEZIA, 2 OTT - Ferretto Group Spa, fondata nel 1956 a Vicenza, tra i principali operatori nel settore del magazzinaggio e del material handling, torna ad essere al 100% della famiglia.

L'operazione, con il riacquisto del 40% delle azioni dalla multinazionale Dong Fang Precision Science Co. Ltd quotata alla borsa di Shenzen, è stata portata termine con advisor lo Studio Adacta di Vicenza e con UniCredit.

Negli ultimi anni Ferretto Group SpA è stato protagonista di un percorso di crescita che ne ha confermato il ruolo di primo piano nel settore, dimostrato dai dati di bilancio 2017 con una produzione che ha superato gli 85 milioni di euro (+17% sul 2016) e ordini per 112 milioni (+53% su 2016). (ANSA).