Gdf:gen.Buratti neo comandante triveneto

(ANSA) - VENEZIA, 2 OTT -"La legalità conviene". E' questo il messaggio che il gen.CdA Bruno Buratti ha trasmettesso al suo insediamento al comando Interregionale Italia Nord-Orientale.

Subentra al suo parigrado Giuseppe Vicanolo che va a reggere l' Interregionale Italia Nord-Occidentale. La cerimonia si è svolta a Venezia, al Comando Regione Guardia di Finanza, alla presenza del comandante generale del Corpo,gen.CdA Giorgio Toschi e dei comandanti delle 'fiamme gialle' di Trentino,Friuli e del Veneto regione nella quale si è insediato di recente il gen.Giovanni Mainolfi. "Per favorire lo sviluppo e la crescita, specie nell' attuale e delicato momento di congiuntura economica, -ha detto Buratti-non si può prescindere dal rispetto delle regole fondamenta irrinunciabili per un' economia sana, alla cui tutela è ispirata l'azione del corpo".L'obiettivo di Buratti, già comandante di Veneto e Lazio, "è colpire nella globalità tutti i fenomeni illeciti in grado di mettere a rischio contemporaneamente più interessi economici-finanziari".