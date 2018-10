Cani in strutture fatiscenti, denunciato

(ANSA) - VICENZA, 2 OTT - E' stata soprannominata "Cani felici" l'operazione dei carabinieri forestali di Arzignano, Lonigo e Valdagno, tre centri della provincia di Vicenza, che ha permesso di trovare e poi salvare diversi cani adulti rinchiusi all'interno di strutture fatiscenti a Selva di Trissino (Vicenza). L'operazione, scattata su segnalazione dei volontari dell'Enpa e in collaborazione con il Servizio veterinario dell'Ulss n/o 8, ha portato alla denuncia del proprietario degli animali. I cani sono stati trovati in condizioni pietose, visto che vivevano completamente al buio dentro un ex garage, con parte del tetto crollato, il suolo pieno di acqua piovana ed escrementi, con rottami ferrosi abbandonati e materiale di vario genere accumulati da molto tempo. I cani si trovano ora al canile di Arzignano, gestito dagli stessi volontari per le cure del caso.(ANSA).