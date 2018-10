Studenti imbrattatori, avevamo bevuto

(ANSA) - VENEZIA, 1 OTT - Una bravata compiuta dopo aver bevuto. Così si sono giustificati i quattro studenti universitari che nella notte tra venerdì e sabato scorsi hanno imbrattato con della vernice rossa uno dei leoncini in piazza San Marco a Venezia.

I ragazzi, tre dei quali frequentano l'Accademia di Belle Arti a Venezia, hanno raccontato ai carabinieri di aver compiuto l'atto vandalico al termine di una serata trascorsa in compagnia tra le calli.

Tutti e quattro gli studenti sono stati denunciati per danneggiamento e imbrattamento o deturpamento aggravato di cose altrui. La svolta nelle indagini è arrivata ieri pomeriggio quando una studentessa, che faceva parte del gruppo, si è presentata in caserma ammettendo di essere stata testimone dell'atto vandalico alla statua. Grazie alla sua testimonianza i carabinieri hanno rintracciato in poche ore i complici, due giovani di Brescia e Perugia, che si trovavano ancora a Venezia, e un'altra ragazza che era rientrata a Trento, dove vive.

