Fenice: Sovrintendente, abbiamo imparato

(ANSA) - VENEZIA, 1 OTT - "Con la storia si impara e così il principio di incendio è stato circoscritto e bloccato all'istante". A dirlo, all'ANSA, è il sovrintendente de La Fenice Fortunato Ortombina che va al ricordo dell'incendio doloso e devastante del 29 gennaio 1996 e che sottolinea come la stanza degli apparati tecnici dove si è verificato il principio di incendio è controllata da personale specializzato 24 ore su 24. "Si tratta di una stanza blindata - dice Ortombina - posta davanti alla guardiania del teatro dove neppure io posso entrare ma solo i tecnici preposti". "L'intervento è stato immediato - aggiunge - e ora si stanno valutando i danni e le cause ma il teatro, che oggi non ha programmazione, non ne risentirà".

"Abbiamo subito evacuato il personale e chiuso alle visite guidate La Fenice pur sapendo che la zona era circoscritta e già in sicurezza" conclude Ortombrina.