2026: Di Maio, Olimpiadi? Se le paghino...

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Dopo che è saltata l'ipotesi a tre" per le candidature alle Olimpiadi 2026, "la nostra posizione è semplice e chiara: o chi vuole fare le olimpiadi se le paga da solo o le olimpiadi non si fanno". Lo lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine dell'assemblea dei metalmeccanici Uilm. "Milano e Cortina vogliono farle? Il governo manderà una lettera e dirà ok, ma come governo non ci mettiamo un euro, né per i costi diretti né indiretti".