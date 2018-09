Grandi Navi:abbordata Msc con lanci uova

(ANSA) - VENEZIA, 30 SET - Un "abbordaggio" con fumogeni, qualche petardo e uova è stato compiuto dalle barche dei "No Grandi Navi" nel canale della Giudecca, a Venezia. A essere presa di mira, per qualche centinaio di metri, è stata la "Msc Musica", uscita dal terminal passeggeri del porto verso la Bocca di porto del Lido. Le piccole imbarcazioni si sono affiancate al grande scafo, controllate dalla polizia.

Gli "abbordaggi" sono proseguiti nei confronti di altre due navi di passaggio nel canale, con il medesimo svolgimento. In un caso, le imbarcazioni della polizia hanno utilizzato l'idrante di bordo "spruzzando" i manifestanti, per tenerli a distanza di sicurezza dai grandi scafi.