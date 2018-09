Oro Van der Breggen, bronzo alla Guderzo

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Anna Van der Breggen ha vinto dominando la prova su strada femminile della categoria Elite, ai Mondiali di ciclismo di Innsbruck (Austria). Ottimo terzo posto per la vicentina di Marostica, Tatiana Guderzo, 34 anni, tornata sul podio 14 anni dopo il primo grande piazzamento iridato (argento nel 2004, a Verona, al quale va sommato l'oro conquistato nel 2009 a Mendrisio, in Svizzera), che è riuscita a piazzarsi alle spalle dell'australiana Amanda Spratt, seconda e argento. La fuoriclasse olandese ha vinto attaccando a oltre 40 chilometri dal traguardo, prendendo in contropiede la compagna Annemiek Van Vleuten, grande favorita della vigilia. La 28enne Van der Breggen ha tagliato il traguardo con 3'42" di vantaggio sulla Spratt e 5'26" sulla Guderzo. Tredicesima l'altra azzurra Elisa Longo Borghini, alla quale il tecnico Dino Salvoldi aveva affidato i gradi di capitano, 20/a Erica Magnaldi.