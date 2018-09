Venezia, al Fondaco orologi capolavoro

(ANSA) - VENEZIA, 28 SET - L'alta orologeria mondiale si dà appuntamento a Venezia, dove da sabato 29 settembre fino all'inizio di dicembre il cinquecentesco Fondaco dei Tedeschi - il lussuoso department-store di Dfs affacciato sul Canal Grande - si trasforma in una grande vetrina di 'capolavori' della gioielleria. E' la 10/a edizione di 'Master of Time', rassegna che si svolge ogni anno a Macao e che approda per la prima volta in Europa. In mostra una collezione di 75 esempi della più alta orologeria e gioielleria, selezionati da Dfs e firmati da 15 diversi marchi, tra cui Franck Muller, IWC Shaffhausen, Roger Dubuis, Tag Heuer, Ulysse Nardin, Zenith, e le edizioni limitate di Bulgari, Hublot e Piaget. Presente anche un'esclusiva edizione dell'orologio "Petite Heure Minute" di Jaize Droz, in oro 18 carati, che presenta sul quadrante una miniatura in avorio smaltato del Ponte di Rialto. La serata di gala propone un menu 'stellato', firmato da Massimiliano Alajmo, chef che cura anche la cucina di 'Amo', il ristorante del Fondaco.