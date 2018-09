'Romeo & Juliet' sui pattini all'Arena

(ANSA) - VERONA, 28 SET - Ilya Averbukh, regista dei Mondiali di calcio 2018, produttore ed ex campione mondiale di pattinaggio, il 6 ottobre alle ore 21 porterà all'Arena di Verona in prima europea "Romeo & Juliet", suggestivo musical sul ghiaccio. Lo spettacolo sarà poi al Palavela di Torino il 19 e 20 ottobre.

Saranno queste le uniche due date in Europa del musical, che nel 2019 farà tappa in Usa e Cina. Cento persone, un cast che unisce attori e stelle dello sport tra cui 4 medaglie d'oro olimpiche e 12 campioni del mondo di pattinaggio su ghiaccio, le più avanzate tecnologie ed effetti speciali, allestimenti e coreografie curate nei minimi dettagli: per la rappresentazione di "Romeo & Juliet", all'interno dell'Arena di Verona verrà allestita una pista di ghiaccio di quasi 1000 metri quadri.

Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con l'associazione Conoscere Eurasia e con associazione Cameo.