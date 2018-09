Migranti: inchieste in Veneto, indagati

(ANSA) - VENEZIA, 28 SET - Si allargano le inchieste delle Procure di Venezia e Padova sui presunti illeciti nella gestione degli hub per migranti di Cona (Venezia), gestito dalla cooperativa Edeco (ex Ecofficina). Nel registro degli indagati sarebbero stati iscritti ora il viceprefetto vicario di Padova Alessandro Sallusto (oggi a Bologna), mentre a Venezia il viceprefetto vicario Vito Cusumano (oggi Prefetto a Bolzano) e la dirigente Paola Spatuzza. Nella prima inchiesta di Padova, chiusa ad agosto, erano già entrati il viceprefetto vicario Pasquale Aversa (ora a Gioia Tauro), e i due titolari della cooperativa, Simone Borile e la moglie Sara Felpati. Le indagini puntano i riflettori su presunti favoritismi nei confronti della coop che sostanzialmente gestisce i grandi numeri dell'accoglienza migranti in Veneto, con rivelazioni di segreti d'ufficio da parte dei funzionari in occasioni delle ispezioni previste negli hub.