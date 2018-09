Ifis,a fine anno calo sofferenze 105mld

(ANSA) - VENEZIA, 28 SET - "Ci aspettiamo a fine anno, per effetto delle cessioni previste, che il monte delle sofferenze in Italia scenda a 105 miliardi euro. Dal picco a fine 2015 con un po' più di 200 miliardi di euro ai 127 miliardi di sofferenze lorde a luglio, a fine 2018 saranno dunque dimezzate". L'ad di Banca Ifis Giovanni Bossi, aprendo la settima edizione di Npl Meeting fotografa il mercato dei crediti in sofferenze in Italia.

"Le sofferenze nette, quelle tolte rettifiche accantonamenti già fatti, da 90 miliardi di euro ci aspettiamo raggiungano 35 miliardi di euro. Perché sappiamo accantonamenti nell'ordine del 65-68% - aggiunge - Questo numero ci dice che il tema delle sofferenze all'interno dei bilanci, che aveva rilevanza sistemica e metteva in discussione la tenuta del sistema bancario, ce lo abbiamo dietro le spalle. Non significa che si possa abbassare la guardia ma qualche passo avanti si è fatto".