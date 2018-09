Groupama supporto a Colmar Techick

(ANSA) - ROMA, 27 SET -Il Supply Chain Fund, fondo di investimento alternativo nell'acquisto di crediti commerciali direttamente dalle Pmi di Groupama Asset Management Sgr - ha avviato un finanziamento per un plafond di 2,5 milioni di euro (pari ad un turnover di 10 milioni di euro) alla Colmar Technik di Rovigo, società specializzata nel settore dei macchinari speciali per la manutenzione delle linee e reti ferroviarie.

L'accordo prevede due linee di credito nell'ambito di tre commesse vinte da Colmar per RFI. In particolare, la linea principale prevede un plafond di 2 milioni di euro per una durata di 18 mesi che permetterà l'anticipo delle fatture relative alla fornitura a RFI di 141 caricatori strada rotaia per un valore complessivo di oltre 40 milioni. "Uno dei prossimi investimenti sarà un nuovo stabilimento, più grande dei precedenti, pensato per la produzione di macchinari all'avanguardia, con l'obiettivo di competere a livello mondiale nel settore delle rincalzatrici, che al momento vede il monopolio da parte di un gruppo svizzero-austriaco - ha spiegato Carlo Bortoletti, imprenditore e Amministratore Unico di Colmar Technik- ad oggi contiamo oltre 100 dipendenti e abbiamo rapporti con studi di ingegneria per un totale di oltre 300 persone" "Il Supply Chain Fund è stato creato solo per gli investitori istituzionali, che con la sottoscrizione delle quote possono dare sostegno all'economia reale italiana, attraverso una nuova asset class - i crediti commerciali -, rinforzando l'intero tessuto produttivo del Paese e ponendosi come canale complementare agli istituti bancari", ha spiegato Alberico Potenza, Direttore Generale di Groupama Am Sgr e Direttore Investimenti del Supply Chain Fund.