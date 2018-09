A Norcia solidarietà arriva in Ape

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 27 SET - La solidarietà sulle zone dell'Umbria colpite dal terremoto arriva anche in Ape. A Norcia e a San Pellegrino l'associazione Solidape, nata due anni fa in provincia di Venezia, ha infatti consegnato delle giostre per i bambini della frazione pesantemente colpita dal sisma e dei computer con casse acustiche alle scuole della città.

La particolarità di questa associazione, come spiega all'ANSA il presidente Denis Bobbo, è di "arrivare, laddove c'è un'emergenza, a bordo dei nostri Apetti". "Il gruppo - racconta - è composto da una decina di persone e cerchiamo di portare un pò di sollievo a chi è in difficoltà".

Solidape nasce nel 2016 a seguito di una tragedia che colpì un giovane che, seppur malato, volle intraprendere un viaggio, proprio in Ape, in direzione Capo Nord. "Il suo fisico era troppo minato - spiega Bobbo - ma noi abbiamo onorato la sua memoria e a Capo Nord in Ape ci siamo arrivati raccogliendo circa 30 mila euro". "Un viaggio che coincise - aggiunge - con il sisma che ha colpito il centro Italia e appena tornati dalla Norvegia ci siamo detti che non potevamo non fare nulla per questa gente. Così abbiamo prima acquistato una roulotte per una famiglia di Acquasanta, poi delle attrezzature e adesso siamo voluti tornare di nuovo in questi borghi terremotati portando le giostrine ai bambini di San Pellegrino e i computer alle scuole di Norcia e Amatrice. Questa donazione si inserisce all'interno del giro d'Italia che abbiamo fatto sempre a bordo dei nostri tre Ape, arrivando fino in Puglia, passando appunto per le zone devastate dal sisma".

Bobbo racconta di essere rimasto molto colpito dalla frazione di San Pellegrino. "Vedere le casette costruite proprio a confine con il paese distrutto - dice - è un qualcosa di molto forte che tocca il cuore. Noi ci auguriamo che la nostra piccola donazione possa alleviare un pò la sofferenza dei bambini più piccoli che sono costretti a vivere questa situazione". (ANSA).