Belgio: Paola e Alberto lasciano ospedale Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 26 SET - La regina Paola del Belgio ha lasciato l'ospedale di Venezia con un'idroambulanza diretta all' aeroporto Marco Polo dove l'attende un aereo di Stato che la riporterà in patria. Con la sovrana c'è il marito, Alberto del Belgio, che l'aveva raggiunta stamani al nosocomio lagunare.

I due sovrani sono scortati dai carabinieri che hanno vigilato la camera dove era ricoverata la regina, subentrando alle guardie del corpo reali.

"La notte scorsa - rileva la direzione sanitaria - si è rivolta al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Venezia la Regina Madre del Belgio, Paola Ruffo di Calabria, che si trovava nella città lagunare in visita privata. I sanitari hanno preso in carico la regina e, rapidamente completato l'iter diagnostico previsto per il caso clinico, sono intervenuti per tutto quanto necessario a stabilizzarne le condizioni, per consentirne poi, d'intesa con i familiari accompagnatori, un trasferimento in sicurezza nel Paese d'origine, dove la Regina proseguirà le cure che saranno ritenute necessarie".

(ANSA).