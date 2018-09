Evasore compra casa, sequestrato denaro

(ANSA) - VICENZA, 26 SET - I finanzieri della Tenenza di Schio hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo della disponibilità finanziaria per 52 mila euro di un imprenditore cinese, 46 anni, residente nell'Alto vicentino.

Sono stati messi i sigilli nel suo conto corrente per 41.000 euro ed a 11.000 di un'auto.

L'imprenditore, pur non avendo mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi in Italia, aveva acquistato per 150.000 euro una villetta nel comune di Schio. I finanzieri hanno così scoperto che l'uomo, fiscalmente residente nel vicentino dall'anno 2016, aveva omesso di dichiarare all'erario un imponibile per oltre 250.000 euro costituiti da dividendi distribuiti da una società di capitali asiatica della quale lo stesso risulta detentore di quote societarie. (ANSA).