Musei, M9 Mestre lancia call

(ANSA) - VENEZIA, 24 SET - M9 lancia la call per partecipare alle prove generali del Museo multimediale del '900, a Mestre, che si svolgeranno in cinque giornate, sempre di sabato per facilitare il pubblico: il 6, 13, 20 e 27 ottobre e il 10 novembre. A due mesi e mezzo dall'inaugurazione, che si svolgerà il primo dicembre, M9 propone al pubblico la possibilità di provare in anteprima le installazioni interattive del Museo e fornire commenti sull'esperienza di visita.

I partecipanti all'iniziativa potranno muoversi liberamente nei due piani dell'esposizione permanente dedicata al racconto del '900 italiano e sarà loro richiesto di rispondere ad un questionario per ripercorrere l'esperienza in tutte le sue fasi (dal percorso per raggiungere M9 sino alla permanenza nel Museo) valutando sia gli aspetti specifici che quelli complessivi. Le opinioni e i commenti raccolti durante questa "visitor experience" serviranno per la messa a punto delle installazioni e dei servizi dedicati ai futuri visitatori di M9 da dicembre in poi. (ANSA).