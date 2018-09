Giochi 2026: A.Fontana,ok Torino se paga

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "Noi siamo favorevoli al fatto che l'Italia non perda questa grande occasione. Se Torino se la caverà per conto suo, viva Torino".

Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha commentato la proposta di una candidatura unica di Torino avanzata dal ministro Danilo Toninelli per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. "Siamo a favore del fatto che il nostro Paese possa avere le Olimpiadi. Torino è ancora in Italia quindi ci va benissimo", ma a condizione che i costi siano a carico "integrale" del capoluogo piemontese ha detto Fontana, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa del dopo giunta.