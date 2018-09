Esplosione in stazione Belluno, 3 feriti

(ANSA) - BELLUNO, 24 SET - Tre operai sono rimasti feriti, uno in modo grave, in seguito ad un'esplosione verificatasi nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Belluno. Lo scoppio, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, si è verificato nel vano motore di un macchinario con gru utilizzato per la manutenzione dei binari. I tre uomini rimasti ustionati sono operai che lavorano attorno al carrello. Sul posto, con pompieri e i carabinieri, sono giunte subito numerose ambulanze.