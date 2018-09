Raduno Lagunari in città della Vittoria

(ANSA)- TREVISO, 23 SET -Nell'anno del centenario della Vittoria nella Prima Guerra Mondiale i Lagunari hanno celebrato il raduno nazionale a Vittorio Veneto.Eredi dei "Fanti da mar" della Serenissima Repubblica di Venezia,i Lagunari nascono nel 1951 con il compito di proteggere le coste lagunari delle Venezie e dell'Alto Adriatico dalle minacce anfibie dei paesi del Patto di Varsavia.Ora costituiscono la componente anfibia dell'Esercito, addestrati ad operare nelle situazioni in cui la presenza di terra e acqua sono un impedimento all'uso dei tradizionali reggimenti di fanteria. Al raduno parata dei rievocatori storici dei "Fanti da mar" della Marciliana, degli Arditi della Grande Guerra in uniforme storica e dei mezzi storici.E poi sorvolo di 3 elicotteri del 5/o reggimento Aves "Rigel": un Augusta Bell AB 205, un elicottero d'attacco A129 Mangusta e un elicottero NH90.

Dall'AB205 un team di Lagunari ha dato dimostrazione di un intervento scendendo rapidamente da un elicottero in volo.