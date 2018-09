Venezia:'sfregiata' porta Palazzo Ducale

(ANSA) - VENEZIA, 22 SET - Un atto di vandalismo è stato compiuto su una porta di palazzo Ducale che si affaccia su piazza San Marco a Venezia. Il segno sulla porta dell'armadio della Sala dello Scrigno, nonostante l'intervento per ripristinare il danno, è ancora visibile dopo che qualcuno ha 'inciso' con un oggetto appuntito il nome 'Gilda' sovrastato dalla marcatura con un pennarello che, invece, è stata cancellata. Secondo un primo accertamento, il danno sarebbe stato messo in opera tra domenica e martedì scorso ed è emerso solo quando qualcuno ha visto la foto postata in un noto social network. Un nuovo 'affronto' al palazzo del Doge dopo il furto, nei mesi scorsi, durante l' esposizione dei gioielli del Maharaja e mentre è in atto la mostra sul Tintoretto.