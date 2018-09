Giochi 26: Salvini,proposta italiana c'è

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Sulla vicenda Giochi 2026 "a me piaceva l'idea di una olimpiade italiana, di tutte le Alpi, che partisse in Piemonte e arrivasse in Veneto. Sarebbe stata una vetrina per tutto i mondo. Qualcuno ha avuto paura: ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Una proposta olimpica italiana ci sarà. Farò di tutto perché queste olimpiadi italiane ci siano. E se il governo era disposta a fare la sua parte con tre, non vedo perché non dovrebbe farlo con due" sedi. Così Matteo Salvini ad Atreju.