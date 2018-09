Fisco: da condoni 131,8 mld in 45 anni

(ANSA)-VENEZIA, 22 SET - In 45 anni i condoni fiscali per la Cgia hanno portato all'erario 131,8 mld euro. In termini assoluti l'ammontare totale "recuperato" è certamente importante; tuttavia, lo è molto meno se lo si misura con la dimensione dell'evasione fiscale presente in Italia che, dati Mef, è di 110 mld l'anno. Per la Cgia i condoni sono serviti a fare cassa, ma non a "sanare" l'evasione che continua a levare ingenti risorse allo Stato. Quindi, poche illusioni: anche la "pace fiscale" che il Governo vuol introdurre nel 2019 rischia di dare un gettito molto sotto le attese. Per Paolo Zabeo "nel rapporto tra fisco e contribuente la parte più lesa non è il primo, ma il secondo. Se teniamo conto degli effetti economici riconducibili al cattivo funzionamento della macchina pubblica, i danni subiti dai cittadini e risultato dato dalla somma di importi relativi ad anni vari che sono stati rivalutati al 2017 dalle imprese sono superiori a quelli arrecati allo Stato dagli evasori con il mancato pagamento di tasse e contributi".