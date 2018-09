Giochi 2026: Sala, fare chiarezza presto

(ANSA) - MILANO, 21 SET - "Per come si sono messe le cose la candidatura congiunta di Milano e Cortina è una gran bella candidatura e sarei molto felice di andare avanti su questa strada". Lo ha ribadito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dei giochi invernali del 2026, a margine del Consiglio comunale. Torino chiede di andare sola? "Ritorniamo a quella che era la situazione di alcuni giorni fa. Io adesso sono fermo e non posso fare nient'altro, finché la giunta del Coni non si riunisce per dirci di andare avanti - ha aggiunto -. È meglio farlo in fretta: a Losanna siamo passati immuni, anche se ci hanno fatto delle osservazioni sul fatto che l'appoggio del governo serve. L'esame vero sarà a Buenos Aires, quindi meglio fare chiarezza". A chi gli ha chiesto se ci vuole il sostegno del governo entro ottobre, quando il Cio si riunirà a Baires, il sindaco ha risposto: "Assolutamente sì, per questo i giorni non sono molti. Poi parte il lavoro del dossier ma dovranno essere chiare almeno le location dei principali impianti".