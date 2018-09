Giochi 2026: Plushenko, sarebbe successo

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Per la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026, ancora da decifrare, scende già in pista un grande dello sport mondiale: Evgeni Plushenko. Il pattinatore russo zar del ghiaccio, vincitore di quattro medaglie in quattro edizioni dei Giochi, infatti, si schiera subito per l'opzione italiana di Milano-Cortina.

"Sarebbe un grande successo - dice alla vigilia dello spettacolo 'Opera on ice' in programma domani e sabato a Marostica - L'Italia merita un'altra Olimpiade. Ricordo che i miei primi Giochi a Torino furono molto belli. Quindi penso che se ci fosse l'opportunità per l'Italia di organizzare un'altra Olimpiade invernale riuscirebbe al 100%. Lo auguro di cuore a questo Paese".