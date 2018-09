Bimbo in bici travolto da scuolabus

(ANSA) - PADOVA, 20 SET - Un bambino in sella alla sua bicicletta è stato travolto e ucciso stamani da un mezzo per trasporto studenti a San Martino di Lupari (Padova).

Immediato il soccorso del Suem con ambulanze ed elisoccorso, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare: è morto all'istante a causa del violento colpo. Sul posto sono in corso accertamenti da parte della polizia locale di San Martino di Lupari. (ANSA).