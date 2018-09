Scoppio in palazzo che ospita anche migranti, un ferito

Una persona è rimasta ferita in modo non grave nell'esplosione causata da un incendio che la notte scorsa ha distrutto il piano terra di una palazzina a San Martino Buon Albergo (Verona), che ospita anche un centro di accoglienza con 24 richiedenti asilo.

#19set, nella tarda serata di ieri un’esplosione ha coinvolto due attività commerciali: per la notte intera i #vigilidelfuoco hanno operato a #SanMartinoBuonAlbergo (VR), in via XX settembre. Evacuato lo stabile, spento l’#incendio #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/ByjTK73VsX