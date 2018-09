Sala, brand Giochi sarà Milano-Cortina

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Va avanti la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026 a due con Milano e Cortina (e dunque Lombardia e Veneto) unite dopo lo stop di ieri, 18 settembre, alla 'triade' con Torino. "Nel brand olimpico ci sarà Milano-Cortina 2026" ha assicurato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Per quanto riguarda i finanziamenti il presidente della Lombardia Attilio Fontana è convinto che "come Regioni si possano garantire le coperture e poi trovare privati" come sponsor. Il governatore non ha però evitato una nota polemica con il governo. "È curioso - ha osservato - che se eravamo in tre lo Stato metteva le garanzie e in due non le mette più".