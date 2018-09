Giochi'26:Malagò,Governo delude sportivi

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Il Governo "non delude me, ma gli sportivi italiani". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, risponde a una domanda se le Olimpiadi 2026 rappresentino per lui una seconda delusione dopo il "no" alle Olimpiadi 2024. "No, non deludono me, ma parlo a nome degli sportivi italiani, ragazzi e ragazze che vorrebbero gareggiare e vedere gare, avere impianti nuovi e moderni. Ma anche per un discorso di occupazione, perché il mondo dello sport - ha detto Malagò - è anche uno dei pochi che offre l'opportunità di avvicinarsi alle nuove professioni".