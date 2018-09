Olimpiadi 2026: Zaia, 5Stelle? Torino candidata da loro

(ANSA) - VENEZIA, 19 SET - "Questo è un tormentone: se i Cinque Stelle non hanno simpatia per le Olimpiadi non devono candidarsi, perché Torino, che è un'amministrazione CinqueStelle, si è candidata per le Olimpiadi". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, riferendosi alla riluttanza di componenti del movimento pentastellato sulla candidatura olimpica per il 2026. "Non funziona - ha aggiunto Zaia - che 'se ci sono io sono Olimpiadi fatte bene, senza ladri, se ci sono gli altri sono solo ladri, che rubano'. Torino, amministrazione 5Stelle, si è candidata per i Giochi. Sentir dire adesso che sono uno spreco, perché loro non ci sono più, è anche poco rispettoso per chi ha lavorato al dossier". Sul fatto che il Governo si sfilato dal progetto, dopo la rinuncia di Torino, Zaia ha concluso: "la candidatura è in salita, perché servono 600 milioni di euro. Però solo i pessimisti non fanno fortuna".