Olimpiadi 2026, Zaia non molla i Giochi

(ANSA) - VENEZIA, 18 SET - "Sarà abbandonato il tridente, mia creatura, ma adesso ci sia una falange macedone con la Lombardia": Luca Zaia, presidente del Veneto non molla dopo la dichiarazione del Governo sulla fine della proposta che univa Torino, Milano e Cortina nella candidatura alle Olimpiadi invernali. "Prendo atto - prosegue Zaia - del gran lavoro che ha fatto Giorgetti e lo ringrazio perché ci ha messo l'anima. Le lettere dei colleghi? Le ho viste, ma mi fermo qui". Il governatore veneto aggiunge: "questa esperienza non va buttata via: ci sono due dossier e credo che basti fare, e vada fatto, un semplice collage, in un contesto internazionale in cui ci sono altre tre candidature e dove spero che ci sarà anche l'Italia con Cortina e Milano".