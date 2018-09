Ais miglior abbinamento risotto-vino

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Si è svolto durante la Festa del Riso a Isola della Scala (Verona), il concorso "il risotto del Sommelier" che, giunto alla ottava edizione, premia il miglior abbinamento risotto e vino. Ad aggiudicarsi il premio la coppia vicentina composta dallo chef Elvis Mascarello dell'agriturismo La Torre (Molvena) e Paola Bonomi di Ais (associazione italiana sommelier) Vicenza che hanno presentato risotto alla quaglia, rosmarino e tartufo abbinato a Montemitorio 2016 Tai Rosso Colli Berici Doc della cantina Dal Maso di Montebello vicentino. Il premio Miglior Piatto è andato a Paolo Businaro del Bistrot de Venise.

La competizione prevedeva l'utilizzo del riso Vialone Nano Veronese IGP e un ingrediente della provincia di appartenenza dei delegati Ais cui andava il compito di selezionare un vino del territorio in grado di esaltare il piatto preparato dallo chef. "Il risotto del Sommelier - spiega Marco Aldegheri presidente Ais Veneto - ha come protagonisti due eccellenze della nostra regione come il vino e il riso, che fanno parte della nostra tradizione e che, abbinati nel modo giusto, si esaltano a vicenda, creando una vera e propria esperienza enogastronomica".(ANSA).