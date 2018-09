Zaia, no Sapporo? Tridente può vincere

(ANSA) - VENEZIA, 17 SET - "Il tridente può vincere. Restiamo noi, Calgary, Erzurum e Stoccolma e in questo panorama abbiamo tutte le carte in regola. Ora più che mai occorre procedere pancia a terra verso l'obbiettivo". Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, apprendendo la notizia della rinuncia di Sapporo alla candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026.

"Unità e compattezza - aggiunge - ci porteranno al traguardo.

Abbiamo fatto tanta strada, tutti abbiamo rinunciato a qualcosa: Cortina, Milano e Torino avevano tre dossier validissimi, ma adesso l'obbiettivo è portare a casa le Olimpiadi 2026 facendo, se serve, non un passo indietro ma uno di lato, perché abbiamo di fronte una prospettiva storica: la prima, e forse unica, occasione per una straordinaria operazione di valorizzazione delle Alpi". (ANSA).