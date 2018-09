Scoppio bombola, due meccanici ustionati

(ANSA) - ROVIGO, 17 SET - Due dipendenti di un'officina meccanica di Rovigo sono rimasti ustionati per lo scoppio di una bombola di Gpl. Le vittime hanno riportato ustioni al volto e alle braccia. Lo scoppio è stato sentito a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Suem e la polizia.

L'esplosione è avvenuta, per cause in corso di accertamento, all'interno dell'autofficina dove stavano lavorando i due meccanici.