Melegatti, offerta 13,5 mln su aziende fallite

(ANSA) - VENEZIA, 17 SET - E' stata presentata oggi un'offerta per rilevare le due aziende fallite collegate al marchio Melegatti. L'aggiudicazione provvisoria è avvenuta a 13,5 milioni di euro. Lo rende noto il consigliere regionale veronese Stefano Valdegamberi (Misto). "Da ora - prosegue Valdegamberi - decorrono i 10 giorni per eventuali offerte al rialzo prima dell'aggiudicazione definitiva. Ringrazio quanti ci hanno creduto fino in fondo da sempre. Ringrazio soprattutto l'imprenditore aggiudicatario che, benché non del settore, con coraggio ha voluto investire nell'azienda che a Verona ha inventato il pandoro. Il suo nome vuole rimanere riservato fino all'eventuale aggiudicazione definitiva", conclude. (ANSA).