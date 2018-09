Gdf Vicenza sequestra 1,5 kg. cocaina

(ANSA) - VICENZA, 17 SET - Oltre 1,5 chilogrammi di cocaina e 70 mila euro in contanti sono stati sequestrati dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di Finanza di Vicenza, nel corso di un'operazione antidroga nei confronti di un anziano, T.A.S., di 72 anni, residente in città.

I militari hanno sottoposto a controllo un'automobile da tempo ferma e ritenuta abbandonata, a bordo della quale è stato visto l'uomo che. Gli agenti hanno scoperto una decina di confezioni termosaldate contenenti cocaina, e nella vettura, per un totale di 1,5 chili.

La perquisizione nell'abitazione vicentina di T.A.S. ha portato a scoprire ulteriore denaro contante per circa 30 mila euro, all'interno dei cuscini di un divano, e segnalato dal cane antidroga "Zack". Sono stati trovati anche cinque bilancini di precisione, e materiale per il confezionamento delle dosi.

(ANSA).