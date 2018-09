Auto contro cisterna, un morto lungo A13

(ANSA) - VENEZIA, 17 SET - Una persona è morta in un incidente tra un'automobile e un'autocisterna che trasportava metano avvenuto sulla A13 Bologna-Padova poco dopo le ore 14:00 tra i caselli di Terme Euganee e Padova Sud, in direzione di Padova.

Sul luogo dell'incidente, dove sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale di Autostrade per l'Italia, il traffico è bloccato e si registrano 3 chilometri di coda verso Padova. Agli automobilisti è consigliata l'uscita a Monselice e la viabilità ordinaria verso Padova Sud. (ANSA).