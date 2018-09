Droga: polizia locale blocca straniero

(ANSA) - VENEZIA, 16 SET - Un uomo è stato bloccato dalla polizia locale di Venzia, a Mestre, per spaccio di cocaina in una zona appena 'bonificata' dalle forse dell'ordine.

L'operazione, dopo alcuni appostamenti, è scattata con il supporto dei militari del Reggimento Lagunari nell'area attorno alla stazione di Mestre. Secondo fonti dei vigili urbani nei giorni scorsi non erano sfuggiti i ripetuti passaggi di una autovettura verde guidata da un cittadino di colore. E' quindi scattato il fermo dell'autovettura, che è stata controllata con l'aiuto dell'unità cinofila. Sono bastati pochi istanti a Kuma, la lupa anti droga, ha trovato lo stupefacente - 11 dosi di cocaina già pronte per lo smercio al dettaglio - nascosto in un pacchetto di sigarette nel cruscotto dell'auto. L'uomo, un gambiano di 40anni richiedente asilo, guidava l'auto senza patente, mai conseguita, ed intestata alla propria compagna, un'italiana residente nel veneziano.