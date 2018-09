Veneti spendono 6 mld anno in videolot

(ANSA) - VENEZIA, 15 SET - Lo scorso anno i veneti hanno speso in giochi e scommesse oltre 6 miliardi di euro, per la precisione 6 miliardi e 106 milioni. E' come se ogni residente, neonati e centenari compresi, avesse giocato 1.245 euro a testa.

A certificare i volumi delle giocate in Veneto sono le anteprime del 'Libro blu' dell'Agenzia nazionale delle Dogane e dei Monopoli. Nel 2017 i veneti hanno speso in giochi e scommesse 276 milioni in più del 2015. In tutta Italia la spesa per l'azzardo è stata di 101,85 miliardi di euro, lievitata del 142% in dieci anni. La 'parte del leone' la fanno le slot e le videolottery, posizionate nei bar, ristoranti, esercizi pubblici di ogni tipo: lo scorso anno le circa 40 mila 'macchinette' disseminate in Veneto hanno inghiottito 4,7 miliardi di euro, pari al 77% delle scommesse complessive nel territorio regionale.