'Il Sogno di Ludovica', musica e solidarietà a Montebelluna

(ANSA) - TREVISO, 15 SET - Una serata speciale nel nome di Ludovica, la studentessa mancata lo scorso anno per un tumore osseo, e uno spettacolo con tanti artisti che ha contribuito a mettere le basi per realizzare una struttura, immersa nella natura, per il recupero psico-fisico dei bambini affetti da patologie oncologiche. E' il 'Sogno di Ludovica', andato in scena al PalaMazzalovo di Montebelluna; sono stati i compagni di classe della ragazza - mancata il primo giorno di Ginnasio a liceo 'Canova' di Treviso - ad aprire la serata per la raccolta fondi. Migliaia le persone presenti all'evento, promosso dall'"Associazione Sogni Onlus" di Giavera del Montello, e tra queste anche i genitori e i fratelli di Ludovica. Tra i gruppi musicali che si sono esibiti, grande successo hanno riscosso i The Kolors, band vincitrice nel 2015 del talent 'Amici', il cui front-man, Stash, aveva conosciuto la ragazza. Durante la loro esibizione sul palco è comparso anche un fenicottero rosa, il soprannome che Ludovica amava. (ANSA).