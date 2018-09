Giro: nel 2019 epilogo crono a Verona

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Come nel 1984. Il 102/o Giro d'Italia di ciclismo, che partirà l'11 maggio 2019 da Bologna con la cronoscalata verso il santuario di San Luca, si conclude a Verona, con una cronometro. Appuntamento nell'Arena dove nel 1984 Francesco Moser sfilò di dosso la maglia rosa al francese Laurent Fignon, al culmine di una performance da manuale.

All'epoca la prova contro il tempo partì da Soave e si disputò su un percorso lungo 42 chilometri. La tappa dell'anno prossimo, in programma il 2 giugno, si snoderà invece su un percorso cittadino non troppo lungo. Anche nel 2010, il 30 maggio, la corsa rosa si concluse a Verona, con Ivan Basso in maglia rosa. La partenza del Giro 2019 si svolgerà a Bologna, lunedì 24 settembre; la presentazione delle 21 tappe avverrà a Milano, con ogni probabilità ai primi di novembre.