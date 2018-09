Ciclismo, nuovo Velodromo a Spresiano

(ANSA) - SPRESIANO (TREVISO), 15 SET - E' partita oggi a Spresiano la realizzazione del nuovo Velodromo per il ciclismo su pista, impianto della specialità a livello nazionale. A dare il via ai lavori sono stati il Presidente del Veneto, Luca Zaia, il sottosegretario al Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, il presidente del Coni, Giovanni Malagò e il presidente della Federazione ciclistica italiana, Renato Di Rocco. La struttura verrà realizzata da Pessina Costruzioni in un'area di 85 mila metri quadrati, occuperà quasi 30 mila metri quadrati di superficie e sarà pronta in 18 mesi.

Verrà realizzato in project financing, con concessione gratuita alla Fci per 150 giorni all'anno. Il velodromo coperto avrà 6.000 posti; è stato progettato per rispondere ai più elevati standard tecnici internazionali; potrà ospitare ogni tipo di evento, mondiale, europeo, od olimpico.