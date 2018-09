Centinaio in sede Consorzio Valpolicella

(ANSA) - VENEZIA, 14 SET - E' stata inaugurata oggi dal ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, la nuova sede del Consorzio tutela vini Valpolicella, a Villa Brenzoni Bassani di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona). Il Consorzio, nato nel 1924, raccoglie 286 tra viticoltori, vinificatori e imbottigliatori della Dop - 19 comuni della provincia di Verona - con sette cantine cooperative e 2.286 aziende pari all'80% degli operatori che utilizzano la denominazione, e si occupa della promozione, valorizzazione, informazione dei vini e del territorio della Valpolicella, della tutela del marchio, della vigilanza, salvaguardia e difesa della denominazione. Il presidente del Consorzio, Andrea Sartori, ha ricordato che la Valpolicella "è la prima Dop di vino rosso in Veneto, seconda in termini assoluti solo al Prosecco". e che "i consorzi possono svolgere per il Mipaaft il ruolo di 'sentinelle' sul territorio".